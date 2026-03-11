Paikallisuutiset

Lestinjoki 26.9.1985: Märsylässä muuttopäivä - Opetus alkoi tavaroiden kantamisella

Märsylän ala-aste otettiin vihdoinkin käyttöön viime maanantaina. Maanantaipäivä menikin oppilaiden kannalta poikkeuksellisen helposti, tunnit kuluivat tavaroiden kantamisessa ja vanhojen pulpettien tyhjentämisessä. Oppilaat eivät juuri vaikuttaneet murheellisilta vanhan koulun käytöstä poistamiseen, uusi tarjoaa nimittäin ensiluokkaiset tilat niin opetukseen kuin koulun ulkopuoliseen harrastustoimintaan. Varsinkin uusi voimistelusali lyö laudalta vaikkapa kirkonkylän vastaavat tilat.

Heikki Pöyhtäri: ”Nyt voi jo hengähtää helpotuksesta.” Kuva: Lestinjoki
Lestijoki

Ala-asteen rakentaminen tuli maksamaan kaikkiaan 3,4 miljoonaa markkaa. Tällä rahamäärällä onkin saatu sitten täydelliset opetustilat kolmelle oppilasryhmälle. Rakennuksen tilavuus, 4360 kuutiometriä riittänee pitkään. Pinta-alaa on 953 neliön verran. Märsylä on tunnettu vireästä hengestään, joten a

