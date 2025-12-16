Paikallisuutiset

KPO:n Antti Paananen: ”Kyse on liiketoiminnan uudistamisesta Kannuksessa” – Kahvilamarketin tilalle autopesula ja ruoan verkkokauppa S-markettiin

Vuonna 1967 rakennettu liikekiinteistö tullaan purkamaan. Sen tilalle tulee autopesula. Kuva: Joni Mäki-Petäjä

Vuoden lopussa toimintansa päättävän Cafe Kannuksen rakennus puretaan, ja tilalle suunnitellaan uusia palveluja. KPO:n markettoimialajohtaja Antti Paanasen mukaan kahvilan sulkeminen on osa liiketoiminnan kehittämistä ja uusien investointien toteuttamista.

Lestijoki

Vuonna 1967 valmistunut liikekiinteistö puretaan, ja sen tilalle rakennetaan ympärivuorokautinen ABC Carwash -palvelu. Pesuhallin yhteydessä asiakkailla on mahdollisuus tarkistaa myös renkaiden ilmanpaineet.

