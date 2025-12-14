Kulttuuri

Ensin Kokkolan Venetsialaisiin ja sitten Blockfesteille? – Nuori kannuslainen rap-duo ei anna epäilijöiden tulla haaveiden eteen

Lino Sämpi ja Lauri Hakunti haaveilevat, että pääsisivät esiintymään Blockfest-festivaalille. Lyhyen aikavälin tavoite on päästä esiintymään Kokkolan Venetsialaisiin. Kuva: Meliina Anias

Kannuksen nuoret räppärit Lauri Hakunti ja Lino Sämpi ovat nousseet paikallisille lavoille ja tähtäävät kohti laajempaa yleisöä. Ikävät kommentit ei heitä horjuta, vaan he jatkavat päättäväisesti projektinsa parissa.

Meliina Anias Lestijoki

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hakunti ja Sämpi muodostavat yhdessä rap-duo LaNon. 10-vuotias Sämpi ja 13-vuotias Hakunti ovat tunteneet toisensa pienestä pitäen.

– Ollaan leikitty ja hengattu yhdessä tosi paljon, pojat kertovat.

LaNon matka alkoi vuonna 2023, kun he kokeilivat ensimmäistä kertaa biisintekoa ja nauhoittivat omia ka