Kulttuuri
Ensin Kokkolan Venetsialaisiin ja sitten Blockfesteille? – Nuori kannuslainen rap-duo ei anna epäilijöiden tulla haaveiden eteen
Kannuksen nuoret räppärit Lauri Hakunti ja Lino Sämpi ovat nousseet paikallisille lavoille ja tähtäävät kohti laajempaa yleisöä. Ikävät kommentit ei heitä horjuta, vaan he jatkavat päättäväisesti projektinsa parissa.
Hakunti ja Sämpi muodostavat yhdessä rap-duo LaNon. 10-vuotias Sämpi ja 13-vuotias Hakunti ovat tunteneet toisensa pienestä pitäen.
– Ollaan leikitty ja hengattu yhdessä tosi paljon, pojat kertovat.
LaNon matka alkoi vuonna 2023, kun he kokeilivat ensimmäistä kertaa biisintekoa ja nauhoittivat omia ka