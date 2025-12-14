Paikallisuutiset

Asukaskysely: Suurin osa ainalilaisista haluaa liittyä Kannukseen – ”Hyvä tie, uusi koulu, hyvät kauppapalvelut”

Kritiikkiäkin tuli: ”Koko idea on Kannuksen keskustalaisten vääristelemää historiaa ja huijausta.”

Kuva: Lestijoki

Kannuksen kaupunginvaltuutettu Timo Pajala sekä 11 muuta valtuutettua jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.4.2025 valtuustoaloitteen, jossa esitettiin, että Kannuksen kaupunki aloittaisi osakuntaliitosneuvottelut Kalajoen kaupungin kanssa Ainalin kylän liittämiseksi takaisin Kannukseen. Ainal

