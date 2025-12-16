Kpedusta valmistui tänä syksynä 545 opiskelijaa, katso nimet tästä Poikkeuksellinen influenssa-aalto päällä: ”Vaikka joulusiivot painaisivat päälle, niin kropalle pitää antaa aikaa levätä” TALVITARJOUS ❄️ Tilaa tästä » Anna lahja, joka avataan aina uudelleen ❤ Lestijoen lahjatilaus » Mielipiteet Miksei tonttu saa unta? Viikon Eeben tietää Lestijoki Ti 16.12.2025 klo 20:00 0 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Mielipiteet Viikon Eeben Ihmisten ja eläinten ruumiit Joulu Kommentoi (0) Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Lestijokilaakson alueen kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös LuetuimmatKPO:n Antti Paananen: ”Kyse on liiketoiminnan uudistamisesta Kannuksessa” – Kahvilamarketin tilalle autopesula ja ruoan verkkokauppa S-markettiin Paikallisuutiset 10:10 | Päivitetty 12:03 Louekallion laskettelu saattaa jatkua jo tänä talvena - uusi yrittäjä valittu Paikallisuutiset 15.12. | Päivitetty 15.12. Reilu 40 vuotta sitten Kannuksen virastotalon laajennus otettiin käyttöön, katso vanha lehtileike! – Nyt kaupungintalo menee remonttiin Paikallisuutiset 15.12. | Päivitetty 15.12. Kannuksen kaupunginhallitus ei taipunut Soiten vuokravapaapyyntöön – Kalajoelta pyydetään lausuntoa Ainalin kylän liittämisestä Kannukseen Paikallisuutiset 13:46 | Päivitetty 13:51 Ensin Kokkolan Venetsialaisiin ja sitten Blockfesteille? – Nuori kannuslainen rap-duo ei anna epäilijöiden tulla haaveiden eteen Kulttuuri 14.12. Lataa lisää TuoreimmatMiksei tonttu saa unta? Viikon Eeben tietää Mielipiteet 20:00 Anni Laakerin kolumni: ”Mistä tuntee joulun?” Mielipiteet 18:03 Kpedusta valmistui tänä syksynä 545 opiskelijaa, katso nimet tästä Paikallisuutiset 16:11 | Päivitetty 18:11 Poikkeuksellinen influenssa-aalto päällä: ”Vaikka joulusiivot painaisivat päälle, niin kropalle pitää antaa aikaa levätä” Paikallisuutiset 15:30 | Päivitetty 15:52 Kannuksen kaupunginhallitus ei taipunut Soiten vuokravapaapyyntöön – Kalajoelta pyydetään lausuntoa Ainalin kylän liittämisestä Kannukseen Paikallisuutiset 13:46 | Päivitetty 13:51 Kaupallinen yhteistyöKuinka tehdä pitkästä ajomatkasta mukavampi turvallisuudesta tinkimättä? Mainos ovoko.fiVedon tunne kotiovella voi maksaa yllättävän paljon Mainos TiiviPuhelinlasku kuriin – 5 asiaa, jotka liittymän vaihdossa on huomioitava Mainos 5G-liittyma.fiMainonta Hillan kanavissa toi Saara The Nuohoojalle uuden asiakaskunnan – ”Olen ollut tosi tyytyväinen yhteistyöhön” Mainos Hilla GroupNuorten velkaantuminen lisääntyy - miten katkaista velkakierre? Mainos turvallinenpikavippi.fi