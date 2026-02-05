Paikallisuutiset
Kannuslainen Erkki Luomala on melkoinen teräsvaari – Ysikymppisen pää pelaa ja jalka nousee, katso video haitarinsoitosta!
Touhukas ja energinen ysikymppinen ottaa vieraan vastaan Junkalantien omakotitalossa. Pyöreitä juhlittiin tammikuun lopulla. Kukat ja kortit ovat muistona olohuoneen pöydällä. Juttua riittää, huumoria unohtamatta.
Kannuslainen Erkki Luomala on veljessarjan vanhin. Heikki, Paavo, Eero ja Martti ovat jo edesmenneitä. Alpo asuu kotitilalla. Siskot Tuula, Helena ja Leena ovat kaikki elossa.
– Vanhimpana lapsena sitä sai olla joka paikassa touhuamassa maatilalla. Muistan kun hevosella vältettiin peltoa Heikin kanss