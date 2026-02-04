Paikallisuutiset

Lestinjoki 4.1.1980: Keskiolut puntarissa Lestijärvellä

Kunnanjohtaja Kari Ahokas painottaa, että keskiolutkyselyssä ei ole kysymys mistään kansanäänestyksestä. Päättäjien on kuitenkin hyvä tietää, mitä mieltä kunnassa asiasta ollaan. Kuva: Lestijoki

Viime syksynä Lestijärvellä joka talouteen lähetetyssä kyselyssä tiedusteltiin kaikkien 18 vuotta täyttäneiden pitäjäläisten mielipidettä oluen anniskelusta: Vaihtoehtoina nykyinen käytäntö tai anniskelun lopettaminen. Nyt palautteita on alustavasti tutkittu ja tämä perusteella kyselyyn vastanneiden valtaosa haluaa oluen anniskelun lopettamista Lestijärvellä.

Lestijärven 291 talouden 752 18 vuotta täyttäneestä kyselyyn vastasi 458 henkilöä 171 eri taloudesta eli runsaat 60 prosenttia.

Vastanneista nykyistä käytäntöä kannatti 148 ja 310 halusi lopettaa oluen anniskelun. Prosenteissa laskettuna: Runsaat 67 prosenttia oli lopettamisen kannalla ja 33 prosentt