Tässä hommassa ei saa pään huimata – Riuttasissa asuvat Emma ja Ville Syri urakoivat kattoremontteja yhdessä: ”Hyvän tyypin kanssa onnistuu”
Peltiseppä Syri Oy muutti Kannukseen Välskärintielle uusiin tiloihin.
Emma ja Ville Syri ovat tehneet vajaan vuoden verran yhdessä töitä samassa firmassa: Peltiseppä Syri Oy:ssä. Sitä ennen Ville Syri joutui tekemään yksin urakoita pitkin maakuntaa.
– Ville on niin hyvä tyyppi, että hyvin on työntekokin sujunut yhdessä, Emma-vaimo vakuuttaa.
Ville Syri nyökyttää vieress