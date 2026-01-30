Paikallisuutiset

Tässä hommassa ei saa pään huimata – Riuttasissa asuvat Emma ja Ville Syri urakoivat kattoremontteja yhdessä: ”Hyvän tyypin kanssa onnistuu”

Peltiseppä Syri Oy muutti Kannukseen Välskärintielle uusiin tiloihin.

Emma ja Ville Syri tekevät kattoremontteja yhdessä. Kuva: Joni Mäki-Petäjä

Emma ja Ville Syri ovat tehneet vajaan vuoden verran yhdessä töitä samassa firmassa: Peltiseppä Syri Oy:ssä. Sitä ennen Ville Syri joutui tekemään yksin urakoita pitkin maakuntaa.

– Ville on niin hyvä tyyppi, että hyvin on työntekokin sujunut yhdessä, Emma-vaimo vakuuttaa.

Ville Syri nyökyttää vieress

