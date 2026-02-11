Paikallisuutiset
Lestinjoki 6.8.1981: Ei lukutoukallekaan tilaa Sykäräisten sivukirjastossa
”Lukutoukka” on eriarvoisessa asemassa Sykäräisissä, koska sivukirjastossa ei ole sille asianmukaisia tiloja. Lukutoukalla on kuitenkin toivoa ajoista paremmista, sillä sadan neliön tiloja suunnitellaan uuden ala-asteen yhteyteen.
Tällä hetkellä toimii Toholammin Sykäräisten sivukirjasto 36:n neliön huoneistossa. Niteitä on kirjaston hyllyissä lähelle 4300 kappaletta. Kirjoja lojuu pöydillä ja niitä on jouduttu siirtämään hyllyjen päällekin. Lukutiloja kirjastossa on yhden pyöreän pöydän sekä kolmen tuolin verran. Ei siis ihm