Paikallisuutiset

Lestinjoki 6.8.1981: Ei lukutoukallekaan tilaa Sykäräisten sivukirjastossa

”Lukutoukka” on eriarvoisessa asemassa Sykäräisissä, koska sivukirjastossa ei ole sille asianmukaisia tiloja. Lukutoukalla on kuitenkin toivoa ajoista paremmista, sillä sadan neliön tiloja suunnitellaan uuden ala-asteen yhteyteen.

Tällaisten kirjapinojen takaa joutuu kirjastonhoitaja Saimi Kangas palvelemaan yhäti kasvavaa lukijakuntaa. Kirjoja on säilytettävä pöydilläkin, koska tilan puute on ankara. Esimerkiksi lehtien lukemiseen ei ole kuin muutama tuoli ja pyöreä pöytä. Lehtien luku vaatisi kuitenkin jo sinänsä vähintään oman nurkkauksensa. Nyt ei ole toisaalta tiloja edes lehtien säilyttämiseen... Kuva: Lestijoki
Lestijoki

Tällä hetkellä toimii Toholammin Sykäräisten sivukirjasto 36:n neliön huoneistossa. Niteitä on kirjaston hyllyissä lähelle 4300 kappaletta. Kirjoja lojuu pöydillä ja niitä on jouduttu siirtämään hyllyjen päällekin. Lukutiloja kirjastossa on yhden pyöreän pöydän sekä kolmen tuolin verran. Ei siis ihm

