Paikallisuutiset
Lestinjoki 27.10.1983: Seppo Annala – Oma yritys mielessä
Toholammilla on yrittäjien keskuudessa tapahtumassa voimakas sukupolvenvaihdos, sillä uusia vereksiä voimia on astunut vanhojen tilalle. Muutenkin on havaittavissa virkistymistä. Siitä osoituksena on ensi sunnuntaina järjestettävä yritysnäyttely. Toholammilla Kaluste-Pirtin ja Kukkakaupan avannut Seppo Annala on eräs uusimpia ja nuorimpia yrittäjiä jokilaaksossamme.
Mitä teit aikaisemmin Seppo Annala?
– Ei tässä paljon ole ehtinyt tehdä. Kun vuonna 1980 kirjoitin ylioppilaaksi ja sen jälkeen Kauhavalla Yrittäjäopistossa vuosi, niin eipä tässä ole ehtinyt muissa töissä olla. Kun mahdollisuus avautui tällä oman yrityksen osalle, niin tässä sitä nyt ollaan.
Mistä id