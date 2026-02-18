Paikallisuutiset

Lestinjoki 17.6.1982: Kannuksessa "kopukoitiin" – Kylmässä hytisten ja sateessa seisten

Jo neljännen kerran järjestettiin Kannuksen Kopukkapäivät, jotka olivat tällä kertaa viikon mittaiset. Lähes joka päivälle oli jotain ja päivät huipentuivat viime viikonvaihteessa järjestettyyn toritapahtumaan, metsurikilpailuun, tukkilaiskisoihin. Kopukkapäivillä oli todella monenlaista ohjelmaa ja järjestäjät olivat nähneet päivien onnistumiseksi. Vain yhtä asiaa he eivät pystyneet saamaan järjestykseen: säätä. Sade ja kylmyys vähensivät katsojien lukumäärää runsaasti.

Kannuksen elinkeinoasiamies Esko Aho pienellä aamu-uinnilla. No, todellisuudessa hän yrittää puomilla juoksua, mutta kuten kuvasta näkyy, eivät puut oikein tahtoneet pysyä pinnalla. Kuva: Lestinjoki

Lestijoki

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kopukkapäivät alkoivat jo 4.6. Kopukkatenniskisoilla, joita varten Kannuksen Uran tennisjaosto oli myös nähnyt vaivaa tekemällä talkoilla tenniskentän. Tiistaina laulatti Laitisen Heikki kannuslaisia karjatalouskoululla. Tämäkin tapahtuma jouduttiin siirtämään sisätiloihin. Laulattamisen lisäksi Hei