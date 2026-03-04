Paikallisuutiset

Lestinjoki 16.2.1984: Anna-Liisa Tilus, Miss Suomi 1984

Jo toista viikkoa on himankalaisten puheenaihe numero yksi ollut Anna-Liisa Tilus, lähes tuntematon maatalon tyttö, joka yllätyksellisesti ponnahti koko Suomen tietoon tulemalla valituksi Miss Suomeksi. Oikeastaan valinnassa ei ollut mitään yllätyksellistä, sillä kyllä Anna-Liisa oli paras koko joukosta, joten titteli oli aivan oikeutettu.

Anna-Liisa Tilus ja kotipitäjän muistamiset. Kuva: Lestinjoki

Mutta miten pienen kunnan tyttö sitten ryhtyi tällaiseen kilpailuun? Kaikkihan alkoi siitä, että viime kesänä Anna-Liisa sattui olemaan tansseissa Lestijärvellä. Samaan aikaan siellä etsittiin ehdokkaita Apu-lehden aurinkotyttökilpailuun. Anna-Liisa raahattiin puoliväkisin lavalle ja voittohan siitä