Tapani Syrin mielipide: Raikossa oli kotkaa kuvattu lehmän raadolla houkutellen Väinö Venetjoki voitti 3000 metrin juoksun Rovaniemellä TALVITARJOUS ❄️ Tilaa tästä » Anna lahja, joka avataan aina uudelleen ❤ Lestijoen lahjatilaus » Mielipiteet Lestijoen gallup Lestin koululla: Mikä on parasta välituntitekemistä? Kaisa Suomala Lestijoki Ti 3.2.2026 klo 12:39 0 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Jesper Haaponiemi, Lestijärvi: Laskea mäkeä ja pelata sählyä. Kuva: Kaisa Suomala Mielipiteet Viikon gallup Koulut Koululaiset Koulutus ja kasvatus Kommentoi (0) Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Lestijokilaakson alueen kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös LuetuimmatNokipalon alku Kannuksessa maanantai-iltana Paikallisuutiset 2.2. Pikkutarkkuus yhdistää, puheliaisuus erottaa: himankalaiset kaksoset Miika ja Miro Tuikka ovat aina saaneet olla yksilöt Ihmiset 2.2. | Päivitetty 2.2. Tapani Syrin mielipide: Raikossa oli kotkaa kuvattu lehmän raadolla houkutellen Mielipiteet 2.2. Tässä hommassa ei saa pään huimata – Riuttasissa asuvat Emma ja Ville Syri urakoivat kattoremontteja yhdessä: ”Hyvän tyypin kanssa onnistuu” Paikallisuutiset 30.1. | Päivitetty 30.1. Toholampilainen hopeaseppä Mauri Haapamäki sai Vuoden kultaseppä 2026 -palkinnon Paikallisuutiset 1.2. Lataa lisää Tuoreimmat”Valmiina ollaan”, lupaa Erkki Kangasvieri – Ruoan verkkokauppa laajenee Kannuksen ja Himangan S-marketteihin Paikallisuutiset 13:27 | Päivitetty 13:35 Lestijoen gallup Lestin koululla: Mikä on parasta välituntitekemistä? Mielipiteet 12:39 Väinö Venetjoki voitti 3000 metrin juoksun Rovaniemellä Urheilu 12:36 Kaisa Honkaharju voitti Mustasaaressa – Pentti Torvi työnsi ennätyksensä Urheilu 12:35 | Päivitetty 12:41 Myös Kannus sai hankerahalla jatkoa liikuntaneuvontaan: ”Liikettä ja hyvinvointia liikuntaneuvonnasta” Paikallisuutiset 10:02 | Päivitetty 10:03 Kaupallinen yhteistyöJunioriliikunta Suomessa Mainos BudgettrophyÄlä luota vanhaan puustoarvioon – se voi maksaa kymmeniä tuhansia euroja myyntihetkellä Mainos SUOMEN SIJOITUSMETSÄTNäin kasvatat brändisi näkyvyyttä lyhytvideoiden avulla Mainos Wuohi DigitalMitä kulutusluottojen vertailussa tulee huomioida? Mainos Korkotutka.fiOletko harkinnut kesätyöpaikkaa paikallisessa mediassa? Hae Hilla Groupille! Mainos Hilla Group