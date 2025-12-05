Paikallisuutiset
Kynnys on kynnyskysymys ‒ Kannuksessa tutkittiin, kuinka esteettömästi kaupungissa voi kulkea
Kannuksen vanhus- ja vammaisneuvosto järjesti esteettömyyskävelyn, jossa selvitettiin, kuinka esteettömästi rollaattorin ja pyörätuolin kanssa voi liikkua kaupungilla. Mukana oli myös kokemusasiantuntijoita. Lestijoki-lehti seurasi tapahtumaa.
Esteettömyyskävelyn idea lähti vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Sirkka Juusela-Pekkariselta, jonka mukaan vastaava kävely järjestettiin myös vuonna 2022. Esteettömyyskävelyt ovat vapaaehtoisia, eikä niiden järjestämiseen ole lain velvoitetta.
– Näitä voisi järjestää joka vuosi, jotta näkee,