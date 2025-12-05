Paikallisuutiset

Kynnys on kynnyskysymys ‒ Kannuksessa tutkittiin, kuinka esteettömästi kaupungissa voi kulkea

Esteettömyyskävely alkoi kaupungintalolta. Kuva: Meliina Anias

Kannuksen vanhus- ja vammaisneuvosto järjesti esteettömyyskävelyn, jossa selvitettiin, kuinka esteettömästi rollaattorin ja pyörätuolin kanssa voi liikkua kaupungilla. Mukana oli myös kokemusasiantuntijoita. Lestijoki-lehti seurasi tapahtumaa.

Meliina Anias Lestijoki

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Esteettömyyskävelyn idea lähti vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Sirkka Juusela-Pekkariselta, jonka mukaan vastaava kävely järjestettiin myös vuonna 2022. Esteettömyyskävelyt ovat vapaaehtoisia, eikä niiden järjestämiseen ole lain velvoitetta.

– Näitä voisi järjestää joka vuosi, jotta näkee,