Eemil Toikkasen pitseriafiilistelystä vaatemerkiksi ‒ Klämmost kerää suosiota mm. Kannuksessa ja Sievissä

Klämmostin vaatteet ovat suosittuja erityisesti Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, kertovat Niko Kopola ja Eemil Toikkanen. Kuva: Meliina Anias

Tuskin kukaan olisi voinut kuvitella, että pelkkä kirjoitusvirhe synnyttäisi kokonaisen ilmiön, joka näkyy nykyään t-paidoissa, tarroissa ja jopa tatuoinneissa. Klämmost, alun perin pienen kaveriporukan sisäpiirivitsi, on kasvanut varsinkin nuorten suosimaksi vaatemerkiksi ja luonut ympärilleen oman yhteisön.

Sanan taustatarina juontaa juurensa vuosien taakse, kun kannuslaislähtöinen Eemil Toikkanen oli ystäviensä kanssa Tasteful Turmoil -nimisen bändin levyjulkkareissa Himangalla. Ilta kului riehakkaasti uuden levyn julkistamista juhliessa. Aamuyön tunteina Toikkanen palasi kannuslaispizzerian kautta ko

