Ville Kinaret on monen mutkan mies, jonka ura on rakentunut sattumuksien ja sinnikkyyden kautta
Himankalaislähtöinen Ville Kinaret on ammatiltaan juontaja, muusikko, kolumnisti ja selostaja. Omien sanojensa mukaan hänellä on ollut elämänsä aikana 70 eri ammattinimikettä. Kaikkeen sitä voi ihminen päätyä, kun vastaa myöntävästi.
– Tämä on ollut sellaista paniikinsekaista selviytymistä, josta on kummunnut kovan työn myötä tosi hienoja juttuja.
Näin Ville Kinaret kuvailee monivaiheista uraansa viihteen parissa. Aloitetaan sen läpikäyminen musiikista.
Kinaretilla on laaja musiikkitausta. Hän on toiminut rumpalina Rebelhead- ja D