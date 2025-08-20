Hilda Haaviston kolumni: Leuka pystyyn, ei tätä yksin tehdä Haapavedeltä kehuja Eskolaan: ”Teatteriväki onnistui tänäkin kesänä eläytymään mainiosti” Tarkistettua uutissisältöä siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu. Tilaa » Kesä on yhtä juhlaa 💐 Kutsu, kiitä, onnittele! Tee ilmoitus » Mielipiteet Viikon gallup: Aiotko käydä Ollikkala-messuilla? Kaisa Suomala Lestijoki Ke 20.8.2025 klo 19:00 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Juuso Keski-Sämpi, Kannus: Kyllä, lukiosta mennään. Mielipiteet Viikon gallup Toisen asteen koulutus Harrastustoiminta Koulutus ja kasvatus Kommentoi Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Lestijokilaakson alueen kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös LuetuimmatMutkalammin tuulipuiston tilataideteosta on tehty kuukausia ja budjettikin on ylittynyt: ”Kyllä se valmiiksi tulee” Paikallisuutiset 19.8. | Päivitetty 19.8. Ville Kinaret on monen mutkan mies, jonka ura on rakentunut sattumuksien ja sinnikkyyden kautta Ihmiset 17.8. Kurkkupulan taustat: kasvi tarvitsee yölepoa, kertoo Kannuksen Kauppapuutarhan Aleksi Hauhtonen Paikallisuutiset 18.8. | Päivitetty 18.8. Sisko ja veli päättivät tarttua yhteiseen talikkoon Eskolassa: ”Paremmin sujuu kuin puolison kanssa” – Katso videolta, miten lehmät lompsivat navettaan viilentymään Paikallisuutiset 16.8. ”Menemme joka vuosi askeleen aina eteenpäin” ‒ Viikonlopun Ollikkala-messuja odotetaan innokkain mielin Paikallisuutiset 9:47 TuoreimmatViikon gallup: Aiotko käydä Ollikkala-messuilla? Mielipiteet 19:00 Hilda Haaviston kolumni: Leuka pystyyn, ei tätä yksin tehdä Mielipiteet 16:00 Kaisa Suomalan pääkirjoitus: Ajokelpoinen tie on turvallisuustekijä Pääkirjoitukset 16:00 ”Menemme joka vuosi askeleen aina eteenpäin” ‒ Viikonlopun Ollikkala-messuja odotetaan innokkain mielin Paikallisuutiset 9:47 Lukijan mielipide: Terveellinen ja edullinen ruoka eivät ole eri asia Mielipiteet 7:00 Kaupallinen yhteistyöKuinka tehdä pitkästä ajomatkasta mukavampi turvallisuudesta tinkimättä? Mainos ovoko.fiPuhelinlasku kuriin – 5 asiaa, jotka liittymän vaihdossa on huomioitava Mainos 5G-liittyma.fiMainonta Hillan kanavissa toi Saara The Nuohoojalle uuden asiakaskunnan – ”Olen ollut tosi tyytyväinen yhteistyöhön” Mainos Hilla GroupNuorten velkaantuminen lisääntyy - miten katkaista velkakierre? Mainos turvallinenpikavippi.fiVuosisopimusasiakkaana ulkomainostaulujen hallinta on helppoa ja joustavaa Mainos Hilla Group Oyj