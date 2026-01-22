Kannuksen uusi kulttuuri- ja tapahtumakoordinaattori on valittu Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: ”Juhlapuheiden kaunis sanapari toteen Toholammilla” TALVITARJOUS ❄️ Tilaa tästä » Anna lahja, joka avataan aina uudelleen ❤ Lestijoen lahjatilaus » Mielipiteet Viikon 4 Eeben Lestijoki To 22.1.2026 klo 15:55 | Päivitetty: To 22.1.2026 klo 15:56 0 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Kuva: Eetu Seppälä Mielipiteet Viikon Eeben Fysiikka Kommentoi (0) Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Lestijokilaakson alueen kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös LuetuimmatKannuksen uusi kulttuuri- ja tapahtumakoordinaattori on valittu Paikallisuutiset 21.1. | Päivitetty 21.1. Uudet kasvot luotsaamaan Kannuksen Yrittäjiä – Luvassa pientä ravistelua ja me-hengen luontia Paikallisuutiset 7:00 | Päivitetty 8:36 Sari Övermanin kolumni: Katkeruuden kylmät sormet Kolumnit 20.1. Minna Vörlinin ja Anne Säilynojan yhteistyö luo utuisia mutta tarkkoja näkymiä ruuhkavuosiin Kulttuuri 21.1. | Päivitetty 21.1. Lestijoen gallup Toholammilla: Pelottaako pubin aamuraatilaisia maailmantilanne? Mielipiteet 21.1. Lataa lisää TuoreimmatViikon 4 Eeben Mielipiteet 15:55 | Päivitetty 15:56 Toholammin kuntatiedote edelleen Lestijoen välissä – Nuorten työpajatoiminta tuli apuun Paikallisuutiset 15:11 | Päivitetty 15:51 Kannuksen kaupunki valitsi Kotirannan kiinteistön purku-urakoitsijan Paikallisuutiset 13:27 | Päivitetty 13:28 Paluumuuttajan kokemuksia Toholammin ja Kannuksen kirjastoissa Kulttuuri 11:15 Uudet kasvot luotsaamaan Kannuksen Yrittäjiä – Luvassa pientä ravistelua ja me-hengen luontia Paikallisuutiset 7:00 | Päivitetty 8:36 Kaupallinen yhteistyöÄlä luota vanhaan puustoarvioon – se voi maksaa kymmeniä tuhansia euroja myyntihetkellä Mainos SUOMEN SIJOITUSMETSÄTNäin kasvatat brändisi näkyvyyttä lyhytvideoiden avulla Mainos Wuohi DigitalMitä kulutusluottojen vertailussa tulee huomioida? Mainos Korkotutka.fiOletko harkinnut kesätyöpaikkaa paikallisessa mediassa? Hae Hilla Groupille! Mainos Hilla GroupKuinka tehdä pitkästä ajomatkasta mukavampi turvallisuudesta tinkimättä? Mainos ovoko.fi