Mika Lintilän kolumni: ”Maailma luo painetta nuorille” Pirityiset kokoontui Lestijärvelle ja myönsi leader-rahoitusta mm. Lohtajan riistanhoitoyhdistykselle SYYSTARJOUS 🍂 Katso ja tilaa tästä » Ilahduta uutispaketilla - tilaa lahjaksi 💝 » Mielipiteet Viikon 41 Eeben Lestijoki Ke 8.10.2025 klo 13:19 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Mielipiteet Viikon Eeben Opiskeluaika Opiskelijat Kommentoi Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Lestijokilaakson alueen kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös LuetuimmatKuski ajoi huomattavaa ylinopeutta poliisin tutkaan Kannuksessa – Kortti välittömästi hyllylle Paikallisuutiset 7.10. | Päivitetty 7.10. Karhu otti selfien Eskolan Leppilammella – Otsot keräävät rasvakerrosta ennen talviunia Paikallisuutiset 6.10. | Päivitetty 6.10. Usvakosken tila Kannuksessa tarjoaa hevospalveluita luonnon helmassa ‒ Katso video! Paikallisuutiset 6.10. | Päivitetty 6.10. Kannus ottaa Pikkutakalon rakennuksen käyttöön uudestaan Paikallisuutiset 4.10. | Päivitetty 7.10. Asukaskysely tulossa Ainalin kyläläisille: kiinnostaako Kannus? Paikallisuutiset 7.10. TuoreimmatMusiikki tuo iloa ja virkistää muistia — katso video Männistöstä! Paikallisuutiset 17:24 Roiman B-tyttöjen SM-sarjakausi käyntiin Urheilu 13:40 Viikon 41 Eeben Mielipiteet 13:19 Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen: ”Keski-Pohjanmaan myötätuulesta kannattaa ottaa ilo irti” Paikallisuutiset 12:25 Sautinkarin vierasvenelaiturin kohtalosta äänestettiin kaupunginhallituksessa Paikallisuutiset 9:59 | Päivitetty 12:26 Kaupallinen yhteistyöKuinka tehdä pitkästä ajomatkasta mukavampi turvallisuudesta tinkimättä? Mainos ovoko.fiVedon tunne kotiovella voi maksaa yllättävän paljon Mainos TiiviPuhelinlasku kuriin – 5 asiaa, jotka liittymän vaihdossa on huomioitava Mainos 5G-liittyma.fiMainonta Hillan kanavissa toi Saara The Nuohoojalle uuden asiakaskunnan – ”Olen ollut tosi tyytyväinen yhteistyöhön” Mainos Hilla GroupNuorten velkaantuminen lisääntyy - miten katkaista velkakierre? Mainos turvallinenpikavippi.fi