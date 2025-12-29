Paikallisuutiset
Verkko Korpelan Roope Vihanta: ”Myrsky oli poikkeuksellinen ja vikoja on todella paljon pienelläkin alueella”
Verkko Korpela: Vikojen korjaamiseen osallistuu edelleen 14 työryhmää eri puolilla aluetta. Sähkönjakeluhäiriöiden korjauksessa työskentelee kaikkiaan noin 50 henkilöä.
Verkko Korpelan kannuslainen kunnossapitovastaava Roope Vihanta ja Kone ja Energia Valtonen Oy:n Mikko Huhtamäki Sievistä olivat työparina maanantaina Toholammilla. He aloittivat sähkölinjan korjaamista vaativissa olosuhteissa. Sirkin kohdalla linja oli kuin pommitusten jäljiltä. Sähkölangat roikkui