Mielipiteet

Varamies pakinoi: Värikästä lihaa

Lestijoki

”Kun repuista kaivetaan eväitä, ne ovat suoraan suositusten vastaisia.” Kuva: Risto Puolimatka

Uusista ravintosuosituksista on julkisuuteen vuodatettu tietoja pohdintojen pohjaksi. Ilmasto ja ympäristö on heitetty ravinnon kanssa samaan kattilaan ja hämmennetty liemeksi, jossa ei maistu mikään eikä miltään. Setäni käyttämän asteikon mukaan suosituksen arvo on sama kuin hevosen veteen paskanta