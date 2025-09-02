Kolumnit
Varamies pakinoi sorsanmetsästyksestä: Kello 12.00
Sorsapaistin hankkiminen verrattuna mustikoiden tai sienien poimintaan poikkeaa sikäli, että keräyksen kohde ei odota poimituksi tulemista vaan pyrkii henkensä edestä pakoon.
Sorsat kuuluvat vesilintuihin. Lajimääritys johdattaa vilvoittavien vetten äärelle ja paljastaa niiden elinympäristön ja ruokailupaikat.
Vuosikymmeniä sorsien metsästys on kuulunut hyviin harrastuksiini rytmittäen vuodenkiertoa ja avaten jahtikauden. Arjen pyörittämiseen kuuluvat tehtävät ja velvolli