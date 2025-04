Paikallisuutiset

Vaalimainoksille on tehty ilkivaltaa Kannuksessa: ”Tuntuuhan se pahalta, kun on tässä laittanut itseään likoon”

Sanna-Kaisa Göösin vaalimainosta Kokkola-Kajaanitien varrella oli töhritty teipillä. Nyt koko mainos oli hävinnyt tienvarrelta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kannuslaisen alue- ja kuntavaaliehdokkaan Sanna-Kaisa Göösin vaalimainoksiin on kohdistunut ilkivaltaa. Mustalla teipillä on muutettu ehdokasnumeroita Kajaanitien varrella. Lisäksi osa vaalimainoksista on hävinyt kokonaan.

– En nyt tietenkään aivan täysin voi poissulkea, etteikö ne ole voineet lähteä