Mielipiteet

Ulla-Riitta Harjun mielipide: Kotiko paras paikka muistisairaalle vanhukselle?

Lestijoki

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Omaiseni on kotipalvelun hoidossa. Kotiko on paras paikka muistisairaalle vanhukselle? Lopettakaa tuon toistaminen, sillä koti ei ole turvallinen paikka ihmiselle, jonka toimintakyky on olematon, jonka muisti ei kanna edes kahta tuntia. Kotipalvelu, jonka hoitoaika on hyvin rajallinen, ei voi tällai