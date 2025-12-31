Paikallisuutiset

TOP 70 vuodelta 2025! Tässä luetuimmat, koskettavimmat ja puhutuimmat digijutut Lestijoessa

Vuosi 2025 sisälsi taas iloja ja suruja. Lestijoki ehti tehdä taas satoja paikallisia juttuja kiinnostavista aiheista. Kokosimme sinulle 70 luetuinta. Joukossa on onnettomuus- ja rikosuutisia, mutta myös positiivisia henkilö- ja yritysjuttuja. Uutisen arvo on paljon muutakin kuin päästä luetuimpien listalle. Nämä 70 ovat kiinnostaneet laajasti yli Lestijokilaakson.

Toimii, toteaa Esa Kangasvieri helpottuneena. 1. 10.3.2025 Peltojää oli petollinen traktorille Toholammilla: Risusavotasta tuli nosto-operaatio Kuva: Kaisa Suomala

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

1. 10.3.2025 Peltojää oli petollinen traktorille Toholammilla: Risusavotasta tuli nosto-operaatio

2. 28.6.2025 Ambulanssi ajoi ojaan Kannuksessa

3. 17.4.2025 Katso video! - Lestijärveen kulkeutunut laaja alue turvetta keskelle vesistöä – Ely-keskus tutkii parhaillaan syytä: ”Pahimmillaan rikosasia”

4.