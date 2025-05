Paikallisuutiset

Toholammin toukomarkkinoilla muistellaan historiaa, arvotaan mopedi ja tavataan tuttuja

Mikko Myllykangas ja Ville Hirvikoski valmistelevat toukomarkkinoita. Kuva: Kaisa Suomala

Kaisa Suomala Lestijoki

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kesän markkinakausi Lestijokilaaksossa alkaa toukokuun toiseksi viimeisestä lauantaista, ja niin tehdään tänäkin vuonna.

– Myyjiä on tulossa noin 40, joista joillakin on useampia myyntipaikkoja. Mukana on vanhoja tuttuja, mutta myös uusia, kertoo LC Toholammin Ville Hirvikoski.

– Ollaan ihan hyvissä l