Toholammin Männistössä helteisiin on varauduttu huolella: ”Olemme joutuneet hankkimaan viilentimiä lääkehuoneisiin”
Pitkään jatkuneet hellekelit ovat voineet tuntua tukalilta. Lämmön aiheuttama uupuminen on terveysriski erityisesti vanhuksille. Toholammin Palvelukeskus Männistössä kuumuus on otettu vakavasti.
Palvelukeskus Männistössä jäähdyttävät ilmastolaitteet ovat pyörineet maksimiteholla, ja useassa asukashuoneessa on pöytätuuletin. Männistön toimintayksikön esihenkilö Katariina Kiviojan mukaan asukkaat eivät ole moittineet kuumuudesta.
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite on antanut henkilökunnall