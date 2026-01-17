Urheilu

Toholammin lukion kasvatti Jaakko Puurula lobbaa ampumahiihdon MM-kisoja Suomeen ja johtaa kovassa nosteessa olevaa lajia kohti helmikuun olympialaisia

Suomen Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Jaakko Puurula odottaa talviolympialaisia luottavaisin mielin.

Suomen ampumahiihtojoukkueen tähti Suvi Minkkinen ja Jaakko Puurula yhteiskuvassa.

Suomen Ampumahiihtoliiton puheenjohtajaksi valittiin joulukuussa 2024 Jaakko Puurula. Hän on monelle keskipohjalaiselle tuttu mies jo vuosien takaa. Puurula on kotoisin Sievistä, ja jos oikein tarkkoja ollaan alun perin Puurulan perhe muutti Sieviin Kokkolan Kaarlelasta. Jo nuoruusvuosina Puurula mu