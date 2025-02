Mielipiteet

Timo Pajalan mielipide: ”Älä pilaa talvilomaasi turhanpäiten!”

Lestijoki

Siinä se nasta kaveriaan etsii, vaan turha on toivo.

Tähän aikaan vuodesta hiihtolomien suunnitelmat alkavat olla lukkoonlyötyjä. Mökit on varattu, vapaat haalittu hyvissä ajoin, sekä talviurheiluvälineet päivitetty.

Asia mikä kannattaa myös ottaa huomioon on ajoneuvo, millä lomalle on tarkoitus lähteä. Onko akku missä kunnossa? Missä kunnossa on esim.