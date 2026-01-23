Kannuksen kaupunki valitsi Kotirannan kiinteistön purku-urakoitsijan Kannuksen uusi kulttuuri- ja tapahtumakoordinaattori on valittu TALVITARJOUS ❄️ Tilaa tästä » Anna lahja, joka avataan aina uudelleen ❤ Lestijoen lahjatilaus » Mielipiteet Talvista kauneutta alkuvuoden lukijan kuvissa Lestijoki Pe 23.1.2026 klo 11:15 0 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Ullavanjärven huurteiset koivut. Kuva: Antero Ylitalo Mielipiteet Lukijan kuva Luonto Luontoharrastukset Kommentoi (0) Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Lestijokilaakson alueen kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös LuetuimmatKannuksen uusi kulttuuri- ja tapahtumakoordinaattori on valittu Paikallisuutiset 21.1. | Päivitetty 21.1. Uudet kasvot luotsaamaan Kannuksen Yrittäjiä – Luvassa pientä ravistelua ja me-hengen luontia Paikallisuutiset 22.1. | Päivitetty 22.1. Kannuksen kaupunki valitsi Kotirannan kiinteistön purku-urakoitsijan Paikallisuutiset 22.1. | Päivitetty 22.1. Soite ja Fodbar ovat jakaneet vuoden vaihteesta lähtien Männistön keittiön – Jälleen muutoksia ruokahuollossa Toholammilla ja koko Lestijokilaaksossa Paikallisuutiset 22.1. | Päivitetty 22.1. Kolme Kannuksen yhdyskuntapäällikön paikkaa hakeneista kutsutaan haastatteluun Paikallisuutiset 22.1. | Päivitetty 22.1. Lataa lisää TuoreimmatTalvista kauneutta alkuvuoden lukijan kuvissa Mielipiteet 11:15 Kolme Kannuksen yhdyskuntapäällikön paikkaa hakeneista kutsutaan haastatteluun Paikallisuutiset 22.1. | Päivitetty 22.1. Soite ja Fodbar ovat jakaneet vuoden vaihteesta lähtien Männistön keittiön – Jälleen muutoksia ruokahuollossa Toholammilla ja koko Lestijokilaaksossa Paikallisuutiset 22.1. | Päivitetty 22.1. Viikon 4 Eeben Mielipiteet 22.1. | Päivitetty 22.1. Toholammin kuntatiedote edelleen Lestijoen välissä – Nuorten työpajatoiminta tuli apuun Paikallisuutiset 22.1. | Päivitetty 22.1. Kaupallinen yhteistyöÄlä luota vanhaan puustoarvioon – se voi maksaa kymmeniä tuhansia euroja myyntihetkellä Mainos SUOMEN SIJOITUSMETSÄTNäin kasvatat brändisi näkyvyyttä lyhytvideoiden avulla Mainos Wuohi DigitalMitä kulutusluottojen vertailussa tulee huomioida? Mainos Korkotutka.fiOletko harkinnut kesätyöpaikkaa paikallisessa mediassa? Hae Hilla Groupille! Mainos Hilla GroupKuinka tehdä pitkästä ajomatkasta mukavampi turvallisuudesta tinkimättä? Mainos ovoko.fi