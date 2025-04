Mielipiteet

Sykäräisten kyläkouluvanhempien mielipide: ”Koemme vahvasti, että väitteet lasten edun sivuuttamisesta ovat liioiteltuja”

Toholammilla käydään vilkasta keskustelua kyläkouluista. Arkistokuva Kuva: Risto Puolimatka

Lestijoki

Keskustelu Toholammin kyläkoulujen tulevaisuudesta on käynyt viime aikoina vilkkaana, ja erityisesti koulujen lakkauttamista puoltavat kannanotot ovat saaneet paljon tilaa eri tilaisuuksissa ja foorumeissa. Me haluamme tuoda esiin näkökulman toisesta suunnasta – sen, joka on jäänyt hiljaisemmaksi mu