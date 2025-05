Paikallisuutiset

Sirpa Parkkilasta tulossa Lestijärven valtuuston uusi puheenjohtaja

Vasemmistoliiton Pentti Untinen on jo ollutkin valtuuston toinen varapuheenjohtaja. Varsinainen puheenjohtaja on alkavalla kaudella keskustan Sirpa Parkkila . Kuva: Kaisa Suomala

Liisa Ängeslevä Lestijoki

Lestijärvelle valittiin 13 valtuutettua, joista 10 on keskustalaisia, vasemmistoliiton valtuutettuja on kaksi ja demareilla yksi. Vielä istuvassa valtuustossa valtuutettuja on 15.

Keskustan paikkaluku pieneni yhdellä eikä perussuomalaisilla ole enää edustajaa tulevassa valtuustossa. Valtuuston jättäv