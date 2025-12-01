Paikallisuutiset

SF-Bull Oy on Kannuksen vuoden maaseutuyritys ‒ Teemu Mikkola: ”Tulee tunne, että on tehnyt jotain oikein”

SF-Bull Oy on Kannuksen vuoden maaseutuyritys. Kuva: Meliina Anias

Kannuksen vuoden maaseutuyritykseksi on valittu korpelalainen SF-Bull Oy. Kolmannen polven yrittäjä Teemu Mikkola uskoo kotimaisen ruoan voimaan haastavista ajoista huolimatta.

Lestijoki

Teemu ja Miia Mikkola ostivat tilan nimiinsä vuonna 2006 Teemun vanhemmilta. Tila on ollut suvun hallussa kolmessa polvessa.

– Olen ollut tässä toiminnassa mukana koko elämäni ajan, Mikkola kertoo.

Aluksi heillä oli lypsykarjaa reilut kolme vuotta, ja sen ohella kasvatettiin lihakarjaa. Vuonna 2009 Mi

