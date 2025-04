Paikallisuutiset

SDP sai yhden valtuustopaikan lisää Kannuksessa - Ari Huuki myös Soiten aluevaltuustoon

Ari Huuki, Raimo Märsylä, Tomi Sylander, Helena Märsylä, Eveliina Niemi, Satu Tervola, Anna-Riikka Kallio ja Mira Kannussaari juhlivat ruusujen kanssa. Kuva: Joni Mäki-Petäjä

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

SDP piti vaalivalvojaisia tutusti Kannuksen työväentalolla. Tunnelma oli varsin iloinen ja leppoisa.

– Sitä samaa leppoisuutta meillä on ollut vaalikampanjassa. Meillä on ollut hyvä ehdokastiimi ja koko ajan on ollut noususuhdanteinen vaalityö, Ari Huuki kiteytti.

SDP lisäsi yhdellä paikkamääräänsä. N