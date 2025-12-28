Paikallisuutiset

Sähköjä edelleen poikki Lestijokilaaksossa – ”Aina voi soittaa myös numeroon 112, jos on hätä”

Hannes-myrsky, talvimyrsky, myrsky Kuva: Joni Mäki-Petäjä

Verkko Korpelan sähköasentajat ja urakoitsijat suorittavat koko ajan myrskytuhojen raivausta ja sähkönjakeluhäiriöiden korjausta.

Tällä hetkellä sähköjä on poikki eniten Himangalla ja Lohtajalla. Myös Toholammilla ja Kannuksessa on edelleen sähköttömiä talouksia.

Vahinkoja on sattunut pitkin Lestijokilaaksoa. Puita on kaatunut sieltä täältä, osa suoraan talon päälle, osa viereen. Myrskytuhot ja niiden vuoksi aiheutuneet sähkönjakeluhäiriöt ovat merkittäviä alueella.

– Suuri määrä puita ja oksia on tällä hetkellä sähköjohtojen päälle kaatuneina, sähköpylväitä osumia saaneena sekä sähköjohtoja normaalia matalammalta, Verkko Korpela tiedottaa.

Vikapaikoista pyydetään jättämään ilmoituksia vikapäivystykseen, joka palvelee 24 h numerossa 06 873 222.

– Pahoittelemme, että välillä vikapäivystysnumeroon yhteyden saanti on runsaiden vikapuhelumäärien vuoksi ollut välillä haastavaa ja ruuhkaista. Teemme parhaamme, jotta mahdollisimman moni vikapaikan ilmoittaja pääsisi läpi, Verkko Korpela tiedottaa.

– Työskentelemme mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti koko talon voimin sähkönjakeluhäiriöiden korjaamiseksi. Kiitämme kärsivällisyydestänne ja ymmärryksestä tässä haastavassa tilanteessa.

Vikapaikkailmoituksia on mahdollista lähettää myös WhatsApp palvelukanavamme kautta numeroon 044 774 7260 tai Verkko Korpelan kotisivuilla olevan WhatsApp-palvelupainikkeen kautta.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos ja Pohteen sosiaali- ja terveyspalvelut tiedottavat, että jos sähkökatkot aiheuttavat haittaa, voi ottaa yhteyttä Pohteen sosiaali- ja kriisipäivystyksen numeroon 044 703 6235. Numeroon voi soittaa mihin vuorokauden aikaan tahansa. Hätätilanteissa ota yhteyttä yleiseen hätänumeroon 112.

– Jos talo kylmenee, eikä kotona enää pärjää, ole yhteydessä tuttaviin ja sukulaisiin, joiden luokse voisit mennä. Aina voi soittaa myös numeroon 112, jos on hätä. Sieltä ohjataan kyllä oikeaan numeroon ja tarvittava apu järjestyy, kertoo päivystävä palomestari Esa Ihalainen.