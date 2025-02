Paikallisuutiset

Pohjanmaan poliisiin valittiin uusi poliisipäällikkö

Laura Läspä Lestijoki

Hallintotieteiden maisteri Jarkko Lehtinen on Pohjanmaan uusi poliisipäällikkö. Kuva: Poliisi

Pohjanmaan poliisipäälliköksi on nimitetty hallintotieteiden maisteri Jarkko Lehtinen. Lehtinen aloittaa virassaan huhtikuun alusta alkaen ja virka täytetään enintään viiden vuoden määräajaksi.

Jarkko Lehtisellä on takanaan pitkä kokemus eri johtamistehtävistä. Viimeiset vajaat kolme vuotta hän on to