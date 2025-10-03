Paikallisuutiset

Pirityiset kokoontui Lestijärvelle ja myönsi leader-rahoitusta mm. Lohtajan riistanhoitoyhdistykselle

Syyskuun kokouksessa puollettiin rahoitusta kahdelle yritykselle ja neljälle yleishyödylliselle hankkeelle

Lohtajan riistanhoitoyhdistys aikoo hankkia metsästyssimulaattorin leader-rahoilla. Kuvassa Kannuksen simulaattori Ruutikellarissa. Kuva: Kaisa Suomala

Pirityiset ry myöntää Leader-rahoitusta yrityksille ja yhteisöille Keski-Pohjanmaalla. Yhdistyksen hallitus kokoontui syyskauden toiseen kokoukseensa Lestijärvelle Riistaravintola Pikku Peuraan syyskuussa.

