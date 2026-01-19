Paikallisuutiset

Päiväkoti ja muu yleisö sai vastauksia suoraan Toholammin kunnanhallitukselta – Pinaattikeitto tekemässä paluun kouluruokailuun?

Toholammin kunnanhallitus teki historiaa ja piti ensimmäisen julkisen kokouksensa.

Toholammin kunnanhallituksen puheenjohtaja Ville Suomala toivotti yleisön tervetulleeksi julkiseen kokoukseen, jossa kaikilla oli läsnäolo-oikeus mutta vain hallituksen jäsenillä puhe- ja äänioikeus. Kuva: Joni Mäki-Petäjä

Toholammin kunnanhallitus kokoontui maanantaina poikkeuksellisesti avoimena kokouksena. Kaikki olivat tervetulleita seuraamaan hallituksen kokousta, joka pidettiin kirjaston monitoimitilassa. Kokouksen jälkeen oli vielä mahdollista keskustella suoraan päättäjien kanssa. Kutsua oli noudattanut kymmen