Onko ”Vitcoria” mitä väittää olevansa? Himangan kotiseutumuseossa on kaikkea maalta, mereltä ja niiden väliltä

Kaisa Suomala Lestijoki

Gramofoni soi. Himangan kotiseutumuseon vaihtuvassa näyttelyssä on erilaisia radioita. Esko Kaikkonen (oikealla) ja Teuvo Tuorila esittelivät Himangan kotiseutumuseon vaihtuvaa näyttelyä tiistaina. Kuva: Kaisa Suomala

On lämmintä, ja ukkoskuuro on väistänyt Sautinkaria. Himangan kotiseutumuseon pihapiirissä on odottava tunnelma: pressulla peitetty vene lepää puisilla tellingeillä, Kivelän Päivi tuo pumpputermoksen luo tarjolle pullaa.

– Nyt on nisua, mainostaa Himangan kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Teuvo Tuor