Pääkirjoitukset

Nea Kopsalan pääkirjoitus: Lukeminen ei ole harrastus ‒ se on perustaito

Nea Kopsala Kuva: Meliina Anias

Nea Kopsala Lestijoki

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Nykyään puhutaan paljon siitä, miten lasten lukeminen on ollut selkeässä laskussa. Tämä kehitys on sellainen, että sen tuleekin herättää huomiota ja kysymyksiä. Sen täytyy aiheuttaa huolta, koska kyseessä taito, jolla me rakennamme maailmaamme, historiaamme ja perintöämme.

Muistan ensimmäisen kirjasa