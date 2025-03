Mielipiteet

Miia Laakson mielipide: Vaikutustenarviointi on tärkeä työkalu lähipalvelujen turvaamisessa

Lestijoki

”Lähipalveluiden turvaaminen on aluevaalien yksi merkittävimmistä teemoista Keski-Pohjanmaalla.” Kuva: Joni Mäki-Petäjä

Lähipalveluiden turvaaminen on aluevaalien yksi merkittävimmistä teemoista Keski-Pohjanmaalla. Vaikka on totta, että taloudellisia sopeuttamistoimia on väistämättäkin tehtävä, en ole samaa mieltä puolueeni kanssa niistä pelimerkeistä, joita se on hyvinvointialueille taloudellisen ohjauksen kautta an