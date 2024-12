Mielipiteet

Meri Luoman sinivalkoinen kolumni: ”Sinulle, pappa”

Lestijoki

Meri Luoma digi Kuva: Lestijoki

Hei, mitä kuuluu? Meillä on täällä kaikki hyvin. Aika kuluu niin nopeasti. Siitä on jo yli neljä vuotta, kun lähdit.

Yhdestä asiasta halusin sinulle puhua, vaikka et niin välittänyt sodasta jutella. Huomenna on itsenäisyyspäivä, eikä se ole enää vain menneiden muistelua. Se on pelonsekaista kiitollis