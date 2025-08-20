Paikallisuutiset

”Menemme joka vuosi askeleen aina eteenpäin” ‒ Viikonlopun Ollikkala-messuja odotetaan innokkain mielin

Ollikkala-messut järjestetään viikonloppuna. Kuva: Meliina Anias

Viikonlopun Ollikkala-messuja odotetaan innolla. 100-vuotisjuhlavuoden tapahtuma tulee olemaan isompi kuin edellisvuonna. Järjestäjät toivovat hyvää säätä, jotta kävijät saataisiin liikkeelle sankoin joukoin.

Meliina Anias Lestijoki

Kpedun toimialapäällikkö ja Ollikkala-messujen yhteyspäällikkö Hanna-Mari Laitalan mukaan oppilaitoksessa on käyty läpi viime hetken ohjeistuksia koulun henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat ovat messujen aikana apuna muun muassa konenäytösten järjestämisessä, liikenteenohjauksessa sek