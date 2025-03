Mielipiteet

Marja Hylkilän mielipide: ”Vaalit nurkan takan, oletko aktiivinen?”

Lestijoki

”Sotealuehan on koko maakunnan hyvinvoinnin, terveyden- ja pelastustoimen ydin”, Marja Hylkilä sanoo. Kuva: Jukka Lehojärvi

Sote-aluehallintoa on harjoiteltu kolme vuotta. Nyt valitaan uudelle nelivuotiskaudelle uudet päättäjät. Tähänastinen on ollut tunnustelua, suuntien etsimistä, epäonnistumisia, mutta monissa toimissa ja alueillakin on menty eteenpäin. Onneksi Soitessa askelmerkit olivat jo pitkälle hiotut, kun uudis