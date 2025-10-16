Paikallisuutiset

Makkara vaiko pötkylä? EU-parlamentin tukema linjaus huvittaa kasviproteiiniruokien kehittäjiä

Meeat Food Tech Oy:n yritystarina alkoi vuonna 2020, kun alun perin Kannuksen Poutulla syntyneen idean pohjalta synnytettiin oma liiketoiminta.

EU-parlamentin päätös ihmetyttää Muu-tuotteiden valmistajia. Kuvituskuva. Kuva: Meliina Anias

Meliina Anias Lestijoki

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Suhtaudumme tähän huvittuneina. Jos tämä menisi jostain syystä läpi, luulisin että lyötäisiin homma kokonaan lekkeriksi ja alettaisiin keksiä hauskoja nimiä tuotteille. Makkara voisi olla esimerkiksi ”pötkylä” ja burgeri voisi olla ”hamppari” ja niin edespäin.

Näin toteaa Meeat Food Techin toimitus