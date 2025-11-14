Paikallisuutiset
Maitokolmio: Palauta tämä tuote kauppaan
Osuuskunta Maitokolmio vetää pois myynnistä erän maustettuja kermaperunoita. Erä on tuotteesta Maitokolmion Kotiruuan juustoiset valkosipulikermaperunat 800 g. Tuote saattaa sisältää muovin palasia.
Takaisinveto koskee vain tuotteita joiden Parasta ennen päiväys (Bäst före) on 8.12.2025 sekä 9.12.2025. Tuotteen eränumero / Batch on 6171.
Takaisinvedettävä tuote-erä on ollut myynnissä 27.10.2025 lähtien K- ja S-ryhmän kaupoissa. Maitokolmio kertoo, että kuluttaja voi palauttaa kyseiset pakkaukset ostopaikkaan.