Lestijoki-lehden tekstarit 11.12. 2025: ”Vanhat synnit seuraavat kyllä” Lestijoen katugallup Sykäräisessä: Mikä on kaunein joululaulu? TALVITARJOUS ❄️ Tilaa tästä » Anna lahja, joka avataan aina uudelleen ❤ Lestijoen lahjatilaus » Mielipiteet Lukijan kuvat Lestijoki Ke 10.12.2025 klo 13:47 0 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Karpaloita. Kuva: Jaana Mäkelä Mielipiteet Lukijan kuva Sanoma- ja aikakauslehdet Kukat Kommentoi (0) Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Lestijokilaakson alueen kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös LuetuimmatPostikaaos Kannuksessa: pakettien uudelleenohjaus Kälviälle ihmetyttää Paikallisuutiset 9.12. Teollisuusalue laajenee: Tokoinkadulta ei jatkossa pääse enää Asematielle – Yksi kulkureitti hautausmaalle vähenee Paikallisuutiset 9.12. Kannus puhkuu valtuutettujen mielestä pöhinää ja momentumia – lue tästä, kuinka talousarvion hyväksymiskokous eteni Paikallisuutiset 8.12. | Päivitetty 9.12. Kannuksen kansainvälisten hirvenhaukkukilpailujen kakkostila Toholammille Paikallisuutiset 8.12. Talousarvio ja kuntastrategia hyväksyttiin jouluisessa tunnelmassa Paikallisuutiset 9.12. Lataa lisää TuoreimmatViikon 50 Eeben Mielipiteet 14:08 Lukijan kuvat Mielipiteet 13:47 Pesäpallokenttä kutsui jo pikkupoikana, kertoo monen alan osaaja Pauli Mäki-Leppilampi Paikallisuutiset 13:22 Reet Einlan Kirje kyliltä: Joulupolku kokosi kylän yhteen – Kisapuisto täyttyi ilosta ja joulun tunnelmasta Mielipiteet 12:36 Lasten onnittelut 111225 Paikallisuutiset 11:02 Kaupallinen yhteistyöKuinka tehdä pitkästä ajomatkasta mukavampi turvallisuudesta tinkimättä? Mainos ovoko.fiVedon tunne kotiovella voi maksaa yllättävän paljon Mainos TiiviPuhelinlasku kuriin – 5 asiaa, jotka liittymän vaihdossa on huomioitava Mainos 5G-liittyma.fiMainonta Hillan kanavissa toi Saara The Nuohoojalle uuden asiakaskunnan – ”Olen ollut tosi tyytyväinen yhteistyöhön” Mainos Hilla GroupNuorten velkaantuminen lisääntyy - miten katkaista velkakierre? Mainos turvallinenpikavippi.fi