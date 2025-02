Urheilu

LoVen ensimmäinen etappi saavutettu – Lopputurnaus Lohtajalle?

Roy Frilund Lestijoki

Lohtajan Veikkojen U19-joukkue pelaa futsalin SM-lopputurnauksessa. Asia varmistui, kun LoVe kotonaan kukisti TP-Kaarlen peräti 11-4. Yleisöä Mainingissa oli yli 260.

– Ensimmäinen etappi on saavutettu. Syksystä lähtien tavoitteena on ollut SM-mitali. Nyt se on ainakin mahdollista, kun lopputurnaukse