Liikunta-alueiden hoito vaatii ilmaa, vettä, lannoitteita ja paljon työtä

Kun Janne Peltokangas aloitti Toholammin kunnan liikunta-alueiden hoitajana, hän uhosi tekevänsä hoitamistaan nurmikentistä Keski-Pohjanmaan parhaat. Nyt hän uskaltaa olla ylpeä niiden vihreydestä ja tasaisuudesta.

Liikunta- ja nuorisosihteeri Timo Hakala ja liikunta-alueiden hoitaja Janne Peltokangas Toholammin kunnasta ovat ylpeitä hyvin hoidetuista nurmikentistä. Kuva: Kaisa Suomala

Kaisa Suomala Lestijoki

Janne Peltokankaalla on kesäloma, mutta Lestijoen haastattelua varten hän on tullut käymään työpaikallaan, Toholammin urheilukentällä.

– Jos emäntä antaisi, asuisin täällä, hän sanoo.

Kuulijalla on vastuu siitä, kuinka paljon sanonnassa on liioittelua, mutta selvää on, että Toholammin kunnan liikunta-