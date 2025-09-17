Urheilu
Liikunta-alueiden hoito vaatii ilmaa, vettä, lannoitteita ja paljon työtä
Kun Janne Peltokangas aloitti Toholammin kunnan liikunta-alueiden hoitajana, hän uhosi tekevänsä hoitamistaan nurmikentistä Keski-Pohjanmaan parhaat. Nyt hän uskaltaa olla ylpeä niiden vihreydestä ja tasaisuudesta.
Janne Peltokankaalla on kesäloma, mutta Lestijoen haastattelua varten hän on tullut käymään työpaikallaan, Toholammin urheilukentällä.
– Jos emäntä antaisi, asuisin täällä, hän sanoo.
Kuulijalla on vastuu siitä, kuinka paljon sanonnassa on liioittelua, mutta selvää on, että Toholammin kunnan liikunta-