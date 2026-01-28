Paikallisuutiset
Lestinjoki 5.4.1979: V5-voitto Marinkaisiin asiantuntemuksella - ei arvaamalla
Marinkaisten innokkaimmat ravimiehet taitavat olla siinä V5-porukassa, joka kerran viikossa kokoontuu kylän baariin päättämään siitä, millainen rivi viikonlopun raveissa ajetaan V5 kupongilla. Hevohulluiksi he itseään nimittävät, ja näitä hulluja on kierroksella tavallisesti ollut mukana 17.
Hulluudesta on joskus hyötyäkin oikein rahallisessa mielessä. Kaksi viikko sitten ajetulla kierroksella nimittäin tämä porukka sai päävoiton nimiinsä. Rahallisen voiton myötä kasvoi myöskin porukka melkoisesti.
”Tähän saakka on ollut sellainen periaate, että mukaan saa tulla kun vain maksaa 10 markka